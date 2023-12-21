Кім Чен Ин попередив про "ядерну атаку", якщо країну "спровокують" за допомогою ядерної зброї

У КНДР заявили, що країна не "вагатиметься перед ядерною атакою", якщо "ворог спровокує її за допомогою ядерної зброї"

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує", повідомило в четвер північнокорейське пропагандистське видання KCNA.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Північнокорейський диктатор зробив цю заяву під час зустрічі з солдатами, які служать у військовому ракетному бюро, і привітав їх з нещодавнім випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети.

Він сказав, що "випробування продемонструвало лояльність і сильну позицію збройних сил країни" й стало "чітким поясненням наступального режиму протидії та еволюції ядерної стратегії й доктрини КНДР, яка не вагатиметься навіть перед ядерною атакою, коли ворог провокує її за допомогою ядерної зброї", повідомило видання.

Читайте також: Північна Корея збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю: Сеул обіцяє реагувати

22 листопада Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Цю угоду між країнами було підписано 19 вересня 2018 року. Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю.

19 грудня Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південна Корея]".

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

21 листопада КНДР запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Також читайте: До Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Carl Vinson. Причина – ядерні загрози КНДР: фото