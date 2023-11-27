Північна Корея збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю: Сеул обіцяє реагувати
Північна Корея розмістила нові війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю, де вони перебували до 2018 року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на збройні сили Південної Кореї.
Видання зазначило, що КНДР, схоже, розмістила солдатів і озброєння для охорони постів біля кордону, які були закриті в рамках угоди з Південною Кореєю у 2018 році, оскільки напруженість між країнами зростає після нещодавнього запуску Пхеньяном шпигунського супутника.
За даними журналістів, південнокорейські військові помітили активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня.
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Армія Південної Кореї зауважила також збільшення активності берегової артилерії Півночі. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, додало видання.
21 листопада Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
- 31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.
- 23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.
- Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника в листопаді.
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