Північна Корея збільшує кількість військ на кордоні з Південною Кореєю: Сеул обіцяє реагувати

Північна Корея розгортає нові війська і важке озброєння в демілітаризованій зоні біля кордону з Південною Кореєю

Північна Корея розмістила нові війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з Південною Кореєю, де вони перебували до 2018 року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на збройні сили Південної Кореї.

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Видання зазначило, що КНДР, схоже, розмістила солдатів і озброєння для охорони постів біля кордону, які були закриті в рамках угоди з Південною Кореєю у 2018 році, оскільки напруженість між країнами зростає після нещодавнього запуску Пхеньяном шпигунського супутника.

ДОВІДКА. Військову угоду між Південною Кореєю та КНДР було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю. Угода передбачає створення буферних зон і безпольотних зон поблизу міжкорейського кордону для заборони артилерійських стрільб, військово-морських навчань і спостереження з метою запобігання зіткненням між країнами.

За даними журналістів, південнокорейські військові помітили активність біля постів у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня.

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Армія Південної Кореї зауважила також збільшення активності берегової артилерії Півночі. У відповідь на це Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, додало видання.

21 листопада Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника в листопаді.

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