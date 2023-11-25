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Кім Чен Ин отримав зі свого супутника фото військових баз США у Південній Кореї – Reuters

Этот материал также доступен на русском
25.11.2023, 19:23
Кім Чен Ин отримав зі свого супутника фото військових баз США у Південній Кореї – Reuters - Фото
Авіаносець США Карл Вінсон (Фото: ЕРА, Song Kyung-Seok)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин отримав знімки американських військових баз, які зафільмував запущений з Пхеньяна новий розвідувальний супутник. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Кім переглянув супутникові знімки з Сеулу та інших південнокорейських міст, в яких розташовані військові бази США. 

Державне інформаційне агентство КНДР заявило, що кадри баз у Мокпхо, Кунсані, Пхентхеку та Осані були зроблені вранці 24 листопада.

Сьогодні, 25 листопада, північнокорейський диктатор відвідав центр управління Національного управління аерокосмічних технологій (NATA) у Пхеньяні, аби передивитися інші супутникові знімки, зроблені над Чінхе, Пусаном, Ульсаном, Пхоханом та Тегу.

Reuters пише, що на одному з таких знімків було зображено американський авіаносець "Карл Вінсон", який прибув до Пусану 21 листопада.

21 листопада Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

  • 31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.
  • 23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.
  • Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

Також читайте: До Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Carl Vinson. Причина – ядерні загрози КНДР: фото

Мілана Головань
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