Ким Чен Ын получил со своего спутника фото военных баз США в Южной Корее – Reuters
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил снимки американских военных баз, которые запечатлел запущенный из Пхеньяна новый разведывательный спутник. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Ким просмотрел спутниковые снимки из Сеула и других южнокорейских городов, где расположены военные базы США.
Государственное информационное агентство КНДР заявило, что кадры баз в Мокпхо, Кунсане, Пхентхеке и Осане были сделаны утром 24 ноября.
Сегодня, 25 ноября, северокорейский диктатор посетил центр управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне, чтобы посмотреть другие спутниковые снимки, сделанные над Чинхэ, Пусаном, Ульсаном, Пхоханом и Тэгу.
Reuters пишет, что на одном из таких снимков был изображен американский авианосец "Карл Уинсон", прибывший в Пусан 21 ноября.
21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.
- 31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
- 23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
- Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.
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