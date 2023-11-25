Ким Чен Ын получил со своего спутника фото военных баз США в Южной Корее – Reuters

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын получил снимки американских военных баз, которые запечатлел запущенный из Пхеньяна новый разведывательный спутник. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Ким просмотрел спутниковые снимки из Сеула и других южнокорейских городов, где расположены военные базы США.

Государственное информационное агентство КНДР заявило, что кадры баз в Мокпхо, Кунсане, Пхентхеке и Осане были сделаны утром 24 ноября.

Сегодня, 25 ноября, северокорейский диктатор посетил центр управления Национального управления аэрокосмических технологий (NATA) в Пхеньяне, чтобы посмотреть другие спутниковые снимки, сделанные над Чинхэ, Пусаном, Ульсаном, Пхоханом и Тэгу.

Reuters пишет, что на одном из таких снимков был изображен американский авианосец "Карл Уинсон", прибывший в Пусан 21 ноября.

21 ноября Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион, США назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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