UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2023, 08:22
Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Сегодня, 31 мая, Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море. Об этом сообщило государственное информагентство Северной Кореи KCNA

Военные Южной Кореи заявили, что нашли части ракеты-носителя КНДР, передает Reuters.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя "Чоллима-1" с первым разведывательным спутником "Манри-1" был осуществлен с космодрома Сохэ в 06:27 31 мая.

Ракета-носитель упала в Западное море Кореи из-за нештатного запуска двигателя на второй ступени и проблем с топливной системой.

Этот полет стал шестой попыткой запуска спутника Северной Кореей и первой с 2016 года.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные проводят операцию по извлечению частей ракеты-носителя.

Военные показали фотографии объектов, извлеченных из воды, в том числе большого цилиндрического объекта, привязанного к бую.

Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото

Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото

Профессор Центра исследований в области нераспространения и консультант по ракетам Джордж Уильям Герберт сказал, что на изображениях видна часть ракеты, включая секцию для соединения с другой ступенью.

"Скорее всего, это ракета на жидком топливе, а круглый коричневый предмет внутри, похоже, является топливным баком", – добавил Герберт.

Северная Корея заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг военной деятельности США.

Представитель канцелярии президента Южной Кореи сказал, что велика вероятность того, что КНДР сделает еще одну попытку запуска до 11 июня.

  • 22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясуказу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны. 

Читайте также: Радиоактивное цунами. КНДР заявила об испытании ядерного подводного беспилотника – фото

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
спутникким чен ынкндркосмос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 