Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото
Сегодня, 31 мая, Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море. Об этом сообщило государственное информагентство Северной Кореи KCNA.
Военные Южной Кореи заявили, что нашли части ракеты-носителя КНДР, передает Reuters.
Как сообщается, запуск ракеты-носителя "Чоллима-1" с первым разведывательным спутником "Манри-1" был осуществлен с космодрома Сохэ в 06:27 31 мая.
Ракета-носитель упала в Западное море Кореи из-за нештатного запуска двигателя на второй ступени и проблем с топливной системой.
Этот полет стал шестой попыткой запуска спутника Северной Кореей и первой с 2016 года.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные проводят операцию по извлечению частей ракеты-носителя.
Военные показали фотографии объектов, извлеченных из воды, в том числе большого цилиндрического объекта, привязанного к бую.
Профессор Центра исследований в области нераспространения и консультант по ракетам Джордж Уильям Герберт сказал, что на изображениях видна часть ракеты, включая секцию для соединения с другой ступенью.
"Скорее всего, это ракета на жидком топливе, а круглый коричневый предмет внутри, похоже, является топливным баком", – добавил Герберт.
Северная Корея заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг военной деятельности США.
Представитель канцелярии президента Южной Кореи сказал, что велика вероятность того, что КНДР сделает еще одну попытку запуска до 11 июня.
- 22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясуказу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны.
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