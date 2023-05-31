Ким Чен Ын запустил спутник-шпион, но он упал в море. Обломки забрала Южная Корея – фото

Сегодня, 31 мая, Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона – ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море. Об этом сообщило государственное информагентство Северной Кореи KCNA.

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Военные Южной Кореи заявили, что нашли части ракеты-носителя КНДР, передает Reuters.

Как сообщается, запуск ракеты-носителя "Чоллима-1" с первым разведывательным спутником "Манри-1" был осуществлен с космодрома Сохэ в 06:27 31 мая.

Ракета-носитель упала в Западное море Кореи из-за нештатного запуска двигателя на второй ступени и проблем с топливной системой.

Этот полет стал шестой попыткой запуска спутника Северной Кореей и первой с 2016 года.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что военные проводят операцию по извлечению частей ракеты-носителя.

Военные показали фотографии объектов, извлеченных из воды, в том числе большого цилиндрического объекта, привязанного к бую.

Профессор Центра исследований в области нераспространения и консультант по ракетам Джордж Уильям Герберт сказал, что на изображениях видна часть ракеты, включая секцию для соединения с другой ступенью.

"Скорее всего, это ракета на жидком топливе, а круглый коричневый предмет внутри, похоже, является топливным баком", – добавил Герберт.

Северная Корея заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня, чтобы усилить мониторинг военной деятельности США.

Представитель канцелярии президента Южной Кореи сказал, что велика вероятность того, что КНДР сделает еще одну попытку запуска до 11 июня.

22 апреля 2023 года министр обороны Японии Ясуказу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны.

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