Кім Чен Ин запустив супутник-шпигун, але він впав у море. Уламки забрала Південна Корея – фото

Сьогодні, 31 травня, Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море. Про це повідомило державне інформагентство Північної Кореї KCNA.

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Військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія КНДР, передає Reuters.

Як повідомляється, запуск ракети-носія "Чолліма-1" з першим розвідувальним супутником "Манрі-1" було здійснено з космодрому Сохе о 06:27 31 травня.

Ракета-носій впала у Західне море Кореї через позаштатний запуск двигуна на другому ступені та проблеми з паливною системою.

Цей політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові проводять операцію із вилучення частин ракети-носія.

Військові показали фотографії об'єктів, вилучених із води, зокрема великого циліндричного об'єкта, прив'язаного до буя.

Професор Центру досліджень у галузі нерозповсюдження та консультант з ракет Джордж Вільям Герберт сказав, що на зображеннях видно частину ракети, включно з секцією для з'єднання з іншим ступенем.

"Найімовірніше це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет усередині, схоже, є паливним баком", – додав Герберт.

Північна Корея заявила, що запустить свій перший військовий розвідувальний супутник у період з 31 травня до 11 червня, щоб посилити моніторинг військової діяльності США.

Представник канцелярії президента Південної Кореї сказав, що велика ймовірність, що КНДР зробить ще одну спробу запуску до 11 червня.

22 квітня 2023 року міністр оборони Японії Ясуказу Хамада наказав військовим бути готовими збивати балістичні ракети або супутник Північної Кореї, якщо виникне ймовірність їх падіння на територію країни.

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