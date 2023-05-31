Кім Чен Ин запустив супутник-шпигун, але він впав у море. Уламки забрала Південна Корея – фото
Сьогодні, 31 травня, Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна – ракета-носій та корисне навантаження впали в море. Про це повідомило державне інформагентство Північної Кореї KCNA.
Військові Південної Кореї заявили, що знайшли частини ракети-носія КНДР, передає Reuters.
Як повідомляється, запуск ракети-носія "Чолліма-1" з першим розвідувальним супутником "Манрі-1" було здійснено з космодрому Сохе о 06:27 31 травня.
Ракета-носій впала у Західне море Кореї через позаштатний запуск двигуна на другому ступені та проблеми з паливною системою.
Цей політ став шостою спробою запуску супутника Північною Кореєю та першою з 2016 року.
Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що військові проводять операцію із вилучення частин ракети-носія.
Військові показали фотографії об'єктів, вилучених із води, зокрема великого циліндричного об'єкта, прив'язаного до буя.
Професор Центру досліджень у галузі нерозповсюдження та консультант з ракет Джордж Вільям Герберт сказав, що на зображеннях видно частину ракети, включно з секцією для з'єднання з іншим ступенем.
"Найімовірніше це ракета на рідкому паливі, а круглий коричневий предмет усередині, схоже, є паливним баком", – додав Герберт.
Північна Корея заявила, що запустить свій перший військовий розвідувальний супутник у період з 31 травня до 11 червня, щоб посилити моніторинг військової діяльності США.
Представник канцелярії президента Південної Кореї сказав, що велика ймовірність, що КНДР зробить ще одну спробу запуску до 11 червня.
- 22 квітня 2023 року міністр оборони Японії Ясуказу Хамада наказав військовим бути готовими збивати балістичні ракети або супутник Північної Кореї, якщо виникне ймовірність їх падіння на територію країни.
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