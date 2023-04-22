Япония собралась сбивать ракеты или спутник КНДР. Военные получили приказ о готовности

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада дал приказ военным быть готовыми сбивать баллистические ракеты или спутник Северной Кореи, если возникнет вероятность их падения на территорию страны. Об этом сообщило издание The Japan Times.

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Недавно диктатор КНДР Ким Чен Ын отдал приказ о запуске первого в стране военного спутника-шпиона, не назвав сроков — он сказал, что спутник уже построен и приказал ускорить подготовку к запуску.

Хамада приказал Силам самообороны Японии провести необходимую подготовку к возможному уничтожению баллистических ракет или других объектов, распоряжение может быть выполнено с одобрения премьер-министра.

Подготовка включает развертывание систем противоракетной обороны Patriot в районе острова Окинава, а также эсминцев Aegis.

16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск невооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

В конце марта Северная Корея провела испытания нового подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.

9 апреля сообщалось, что КНДР перестала отвечать на звонки из Южной Кореи.

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Дмитро Гриниченко

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