16 марта армия КНДР произвела очередной испытательный пуск не вооруженной боевым зарядом межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Фрагменты пуска показали на государственном телевидении, пишет рупор пропаганды Северной Кореи ЦТАК.

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Пхеньян объявил, что это – реакция на "бешеные, провокационные и агрессивные крупномасштабные военные учения США и южнокорейских марионеточных предателей".

"В присутствии уважаемого товарища" Ким Чен Ына, пишет газета, за пуском наблюдали руководители партии и начальство Главного ракетного управления армии КНДР.

В Пхеньяне утверждают, что, по данным телеметрии, МКБР поднялась на высоту 6045 км и пролетела расстояние 1000,2 км за 4151 секунду, прежде чем "точно приземлиться в заданном районе" в открытых водах Японского моря.

Северяне добавили, что запуск "не оказал негативного влияния на безопасность соседних стран".

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Диктатор после испытаний заявил о "необходимости вселять страх во врагов, сдерживать войну, надежно гарантировать мирную жизнь нашего народа и его борьбу за социалистическое строительство путем необратимого укрепления сдерживания ядерной войны".

Ким пообещал Западу, что "на ядерное оружие ответим ядерным оружием и лобовой конфронтацией".

CNN пишет: "согласно китайскому исследованию", северокорейская ракета может достичь США за 33 минуты, если ее не смогут перехватить.

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Євген Пилипенко

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