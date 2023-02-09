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КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 10:48
Парад в Пхеньяне (Фото: EPA)
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Северная Корея показала наибольшее в истории количество баллистических ракет во время ночного парада в честь 75-летия основания армии КНДР, который состоялся в ночь на 8 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госСМИ КНДР, фото с парада можно посмотреть под основным текстом новости.

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На параде присутствовал диктатор Ким Чен Ын со своей дочерью Ким Джуэ Э, которая, как считается, в будущем сыграет руководящую роль в наследственной диктатуре.

Как отмечается, Пхеньян продемонстрировал во время ночного парада больше, чем когда-либо прежде, межконтинентальных баллистических ракет и намекнул на новое твердотопливное оружие.

В ночном параде участвовало до 11 крупнейших межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи Hwasong-17, которые, как предполагается, могут нанести удар ядерной боеголовкой практически по всему миру.

Также на параде было то, что, по мнению некоторых аналитиков, могло быть прототипом или макетом новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты в контейнерных пусковых установках.

Разработка твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты долгое время считалась ключевой целью страны.

КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде – видео, фото

КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде – видео, фото

КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде – видео, фото

КНДР показала наибольшее в истории количество ракет на ночном параде – видео, фото
  • 1 января 2023 года Ким поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи.

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Наталія Медведєва
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ким чен ын кндр ядерное оружие
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