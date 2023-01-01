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Ким Чен Ын поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи

Цей матеріал також доступний українською
01.01.2023, 17:14
Ким Чен Ын поставил задачу
Ким Чен Ын (Фото - скриншот из видео)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" страны. Об этом сообщает Reuters.

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Ким потребовал разработать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной задачей которой является быстрый ядерный контрудар".

"Сложившаяся ситуация требует удвоить усилия, чтобы обеспечить подавляющее военное превосходство... в ответ на вызывающие озабоченность военные действия США и других враждебных сил", — сказал он.

Диктатор призывал к "экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны" и пояснил, что это будет "основным направлением" ядерной и оборонной стратегии 2023 года.

Ким Чен Ын на митинге в честь завершения разработки новой баллистической ракеты(Фото – скриншот из видео)

Заявление прозвучало на фоне усиления напряженности с Южной Кореей из-за нарушения на прошлой неделе границы северокорейскими дронами и осуществленных режимом Кима серией ракетных запусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

Сергій Бережний
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ким чен ын кндр северная корея ядерное оружие ядерная программа
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