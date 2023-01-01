Ким Чен Ын поставил задачу "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" Северной Кореи

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и "экспоненциального увеличения ядерного арсенала" страны. Об этом сообщает Reuters.

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Ким потребовал разработать новую систему межконтинентальных баллистических ракет, "главной задачей которой является быстрый ядерный контрудар".

"Сложившаяся ситуация требует удвоить усилия, чтобы обеспечить подавляющее военное превосходство... в ответ на вызывающие озабоченность военные действия США и других враждебных сил", — сказал он.

Диктатор призывал к "экспоненциальному увеличению ядерного арсенала страны" и пояснил, что это будет "основным направлением" ядерной и оборонной стратегии 2023 года.

Заявление прозвучало на фоне усиления напряженности с Южной Кореей из-за нарушения на прошлой неделе границы северокорейскими дронами и осуществленных режимом Кима серией ракетных запусков, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.

19 декабря Пхеньян заявил, что якобы завершил последнюю фазу испытаний спутника-шпиона, который планируют запустить в апреле.

22 декабря появились сообщения, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине.

23 декабря 2022 года Япония заявила, что Северная Корея запустила по крайней мере одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Сергій Бережний

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