Северная Корея отправила партию оружия российской ЧВК Вагнера – Reuters

Подконтрольная Кремлю ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для укрепления оккупационных сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли ЧВК Вагнера в войне РФ против Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, который говорил при условии сохранении анонимности.

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"Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия компании Wagner, оплатившей оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила пехотное оружие и ракеты в Россию для использования компанией Wagner", — сказал чиновник.

Однако, по оценке США, основанной на данных разведки, количество оружия, доставленного Северной Кореей, не изменит динамику боевых действий в Украине, "но мы озабочены тем, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования Вагнеру", сказал чиновник.

Представители США считают, что поставки оружия Северной Кореей являются прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, и они планируют поднять этот вопрос в Совбезе. Эксперты говорят, что Пхеньян создал баллистические ракеты, способные поразить практически любую точку земли, а также оружие меньшей дальности.

Чиновник сказал, что российский диктатор Владимир Путин все чаще обращается за помощью к группе Вагнера, принадлежащей его союзнику Евгению Пригожину.

По словам чиновника, в ближайшие недели против ЧВК Вагнера и его группы поддержки в разных странах мира будут введены новые санкции.

Чиновник сказал, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК в Украине, но столкнулся с проблемами вербовки россиян.

По оценкам Соединенных Штатов, в Украине находятся 50 000 боевиков ЧВК Вагнера, включая 10 000 контрактников и 40 000 осужденных, набранных из российских тюрем.

По словам чиновника, американская разведка указывает на то, что Вагнер сыграл важную роль в битве за украинский город Бахмут и понес там значительные потери, причем за последние недели было убито около 1000 боевиков ЧВК, большинство из которых – осужденные.

Внутри России влияние Пригожина расширяется, а его группа "усилила независимость от Минобороны России во время войны в Украине", сказал чиновник, не предоставив доказательств.

"В течение месяцев российские военные возлагались на ЧВК Вагнера в боевых операциях на Донбассе, а в некоторых случаях российские военные должностные лица фактически подчиняются командованию Вагнера", – сказал чиновник.

Кроме того, Пригожин критиковал российских генералов и армейских чиновников за их действия в Украине. "Очевидно, что ЧВК Вагнера становится соперником российской армии и других российских министерств", – сказал чиновник.

Наемники ЧВК Вагнера несут большие потери в боях за украинский город Бахмут в Донецкой области.

Сегодня администрация США усилила санкции против ЧВК Вагнера.

Вадим Ребрина

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