США усилили санкции против ЧВК Вагнера. Ермак заявил, что важнее "их всех уничтожить"

Администрация США усилила санкции в отношении российской частной военной компании, известной как "группа Вагнера". Об этом сообщает Reuters.

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ЧВК Вагнера была добавлена в санкционные списки еще в 2017 году, однако теперь она будет считаться "конечным военным пользователем" (military end user) и для нее будет жестко ограничен доступ к технологиям и оборудованию, произведенным в любой точке мира на американском оборудовании.

Замминистра торговли США Алан Эстевес отметил, что "группа Вагнера — одна из самых известных компаний наемников, которая постоянно практикует зверства и нарушения прав человека по всей Украине".

"Мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, которые пытаются перехватить эстафету жестокости от теряющих решительность вооруженных сил Путина", – заявил Эстевес.

Отмечается, что такой шаг является демонстрацией поддержки Украины и президента Владимира Зеленского во контексте его визита в США.

Reuters напоминает, что Госдепартамент США в ноябре включил ЧВК Вагнера в санкционный список за деятельность в оборонном секторе экономики РФ и обвинил группу в намерении приобрести иранские беспилотники, вероятно, для применения их в Украине.

"Ограничение доступа к технологиям для террористов "вагнера" – важный шаг, но еще более важно уничтожить их всех", – прокомментировал усиление санкций глава Офиса президента Андрей Ермак.

СПРАВКА. Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным – одно из четырех вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Кроме ЧВК Вагнера – Росгвардия, армия главы Минобороны РФ . Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным – одно из четырех вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Кроме ЧВК Вагнера – Росгвардия, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. Основной состав наемников ЧВК Вагнера, которые участвуют в войне России против Украины, набран из заключенных российских тюрем. Недавно в ЧВК совершили публичную казнь человека.

30 ноября сообщалось, что в администрации США рассматривают возможность признания ЧВК Вагнера террористической организацией. Ранее такую же возможность обсуждали в Европарламенте.

Сергій Бережний

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