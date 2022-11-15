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Пригожин хочет быть "сталинским" военачальником, устраивая "показательные казни" — ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 08:48
Пригожин хочет быть
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Российский олигарх и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что Пригожин саркастически прокомментировал видео с якобы казнью наемника-вагнеровца, которого назвал "предателем российского народа" и поддержал расправы над "изменниками". 

Сообщество российских нацистов подавляющим большинством поддержало публичную казнь предполагаемого наемника-дезертира, назвав это "мерами для дисциплинирования войск" — некоторые даже сравнивали это с убийством большевика Льва Троцкого, которое санкционировал советский диктатор Иосиф Сталин. 

Пригожин повышает свой авторитет в среде сторонников сталинского репрессивного наследия, а его действия найдут отклик у россиян, которые поддерживают идею национального превосходства России, грубой силы и "отвращения к коррупции". 

Олигарх использует свою роль в войне против Украины для укрепления влияния внутри РФ — некоторые российские пропагандисты выражали обеспокоенность тем, что наемники Вагнера разрушают "даже иллюзию законности и уважения прав в РФ".

Также хозяин ЧВК Вагнера потребовал от генпрокуратуры РФ провести расследование в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по обвинению в государственной измене после того, как петербургские чиновники отказали в разрешении на строительство его Вагнеровского центра в городе.

Пригожин публично высмеивал российскую бюрократию, когда его спросили, будут ли его войска тренироваться на российских полигонах, что, вероятно, еще больше укрепит независимость его войск. Безрассудные выходки Пригожина в политической сфере беспрецедентны для путинского режима, резюмировали в сводке.

  • 1 ноября ISW сообщил, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ — он позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
  • 7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.
  • Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия  Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

Читайте также: Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Дмитро Гриниченко
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Россия война чвк вагнера евгений пригожин
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