Путин снова сталкивается с недовольством "партии войны". Речь о Кадырове и Пригожине — ISW

Российский диктатор Владимир Путин продолжает сталкиваться с недовольством радикальных сторонников войны в РФ, в частности, "главы Чечни" Рамзана Кадырова и владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, которые критикуют военное руководство. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики приводят в пример заявление Кадырова 25 октября, который призвал "стирать с лица земли" украинские города в ответ на обстрелы "российской" территории — он выразил недовольство "отсутствием ответных мер" со стороны России, несмотря на введение "военного положения на временно оккупированных территориях".

Отмечается, что заявление Кадырова косвенно критикует масштабы обстрелов критической инфраструктуры Украины, которые он считает "недостаточными".

Также упоминается роль владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который занимает "уникальное положение" в окружении Путина, делая его зависимым от сил "вагнеровцев", но не неся никакой формальной ответственности. Кроме этого, Пригожин имеет значительное влияние в информационном пространстве — он владеет крупными Telegram-каналами и СМИ федерального уровня.

Режим Путина во многом зависит от монополии государственного информационного пространства, но Пригожин все больше бросает вызов этой монополии, считает ISW. Олигарх продолжает критиковать военное командование РФ через подконтрольных ему блогеров. Несмотря на отсутствие успехов ЧВК Вагнера под Бахмутом, Пригожин, скорее всего, сохранит свое преимущество, учитывая его влияние в информационной сфере.

7 октября сообщалось, что Путин столкнулся со "значительным" несогласием одного из членов своего ближайшего окружения, которое касалось решений по поводу войны против Украины. Эта критика стала свидетельством беспорядка в Кремле по поводу управления войной — это вынудило Путина отдать приказ о мобилизации. 25 октября газета The Washington Post сообщила, что этим человеком оказался Пригожин.

Против Украины сейчас воюет минимум четыре условных российских армии – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. При этом все они неподконтрольны друг другу, заявлял секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов.

2 октября в Институте изучения войны заявили, что Кадыров и Пригожин сильно навредили нарративам Кремля во время и после падения Лимана, и подорвали лидерство Путина.

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Дмитро Гриниченко

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