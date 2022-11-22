В Европарламенте хотят признать ЧВК Вагнера террористической организацией

Депутаты Европарламента хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией. Об этом сообщает Politico.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Депутаты написали письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и премьеру Чехии Петру Фиале (его страна в этом году возглавляет Евросовет).

Парламентарии считают, что ЧВК Вагнера надо включить в список террористических организаций из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

Письмо поддержали депутаты всего спектра групп и фракций Европарламента – от ультраправых до левых.

СПРАВКА. Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным – одно из четырех вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Кроме ЧВК Вагнера – Росгвардия, армия главы Минобороны РФ . Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным – одно из четырех вооруженных формирований, которые воюют против Украины. Кроме ЧВК Вагнера – Росгвардия, армия главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и армия Кадырова. Основной состав наемников ЧВК Вагнера, которые участвуют в войне России против Украины, набран из заключенных российских тюрем. Недавно в ЧВК совершили публичную казнь человека.

18 ноября сообщалось, что вербовка ЧВК Вагнера сократила число зеков в России более чем на 20 000 человек.

Читайте также: Парламентская ассамблея НАТО признала Россию при нынешнем режиме террористической

Наталія Медведєва , Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.