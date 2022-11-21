Парламентская ассамблея НАТО признала Россию при нынешнем режиме террористической

Парламентская ассамблея НАТО на заседании в понедельник, 21 ноября, приняла ряд резолюций с призывом к 30 странам-членам альянса усилить поддержку Украины и поддержать ее евроатлантическую интеграцию, сообщается на сайте ассамблеи.

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Депутаты признали, что страны альянса должны "увеличить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины, в том числе путем ускорения поставок оружия, необходимого Украине для защиты".

Кроме того, ассамблея призвала союзников "четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим".

В принятых резолюциях говорится, что страны НАТО должны привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

"Украинцы каждый день борются за свои демократические ценности и за свое демократическое будущее. Мы должны поддерживать их; мы должны поддерживать их столько, сколько нужно для победы. И мы победим", – заявил президент ПА НАТО Джерри Коннолли.

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что принятие резолюции – это важный политический шаг, потому что он отражает настроения в западных парламентских кругах, а следовательно, влияет на руководство стран в принятии решений.

В октябре подобную резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы. В ее решении отмечается, что российский режим является террористическим и для его осуждения как можно быстрее необходим международный трибунал.

Андрій Водяний

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