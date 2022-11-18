В сентябре и октябре общее число заключенных в российских исправительных учреждениях сократилось на 23 тысячи человек. Издание Медиазона связывает это сокращение с вербовкой ЧВК Вагнера заключенных на войну в Украине.

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Издание пишет, что за два предыдущие месяца заключенных в колониях России стало на 23 тысячи меньше, и что таких резких скачков не было с 2010 года.

Журналисты проанализировали официальные данные российской Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно этим данным, к началу августа в колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К сентябрю их стало на тысячу меньше, что в целом соответствует плавному тренду на снижение числа заключенных.

Однако данные на начало октября (338 тысяч) и начало ноября (325 тысяч) показали куда более резкое сокращение. Всего за два месяца заключенных в колониях РФ стало меньше на 23 тысячи.

Издание отмечает, что в этот период России не объявлялась амнистии и не вводились в действие законы, которые сокращали бы сроки заключения, зато активно шла вербовка заключенных структурами ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине.

Авторы публикации указывают, что такая вербовка не соответствует действующему законодательству РФ. "Предположительно, тех, кто согласился, по бумагам переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно", – пишут они. При этом на вопросы родственников завербованных отвечают, что их местонахождение – секретная информация.

Сегодня сообщалось, что в Белгородской области России идет активная вербовка работников промышленных предприятий в ряды ЧВК Вагнера.

Против Украины воюет "минимум четыре условных российских армии" – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы МО РФ Шойгу и армия "главы Чечни" Кадырова. При этом "все они неподконтрольны друг другу", утверждает секретарь СНБО Данилов.

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Сергій Бережний

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