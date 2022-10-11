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Нашли, окружили, штурмовали. СБУ ликвидировала две группы вагнеровцев под Харьковом: видео видео

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11.10.2022, 10:28
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Спецназовцы Службы безопасности ликвидировали две группы боевиков ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ и опубликовала видео спецоперации.

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"Аэроразведка локации, молниеносный штурм и никаких потерь – таков результат работы спецназовцев ЦСО "А" и коллег из Управления СБУ в Харьковской области", – говорится в комментарии.

На видео показаны кадры с беспилотника, штурм дома, в котором находились боевики, и допрос одного из взятых в плен.

По информации СБУ, в ходе спецоперации один вагнеровец был уничтожен, четверо – захвачены в плен, среди которых командир ДРГ.

В СБУ установили, что боевики устроили пыточную для украинцев.

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Наталія Медведєва
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война сбу харьковская область чвк вагнер
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