СБУ заявила, что обезвредила в Киеве банду подозреваемого в госизмене экс-нардепа Кивы

Служба безопасности заявила о нейтрализации криминальной группировки, которая действовала под руководством сбежавшего бывшего народного депутата, подозреваемого в госизмене Ильи Кивы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, "силовая ячейка" запрещенной партии ОПЗЖ была нейтрализована в Киеве в ходе спецоперации СБУ.

По информации спецслужбы, во время обысков у подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему.

СБУ сообщает, что участники группировки входили в общественное объединение "Патриоты за жизнь", подконтрольное экс-нардепу Киве, который находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, в том числе за госизмену и посягательства на территориальную целостность Украины.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с Кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения России.

В СБУ утверждают, что, по замыслу экс-нардепа, участники банды должны были оставаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

После побега Кивы, по данным СБУ, его приспешники решили организовать наркобизнес.

Следствие установило, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории.

СБУ пишет, что во время обысков по местам жительства подозреваемых правоохранители среди прочего обнаружили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления.

Правоохранители планируют сообщить фигурантам о подозрении в производстве, хранении и сбыте наркотиков, а также избрать меру пресечения в виде ареста.

Решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий подозреваемых.

6 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене.

20 апреля правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины. Это решение открыло возможность для заочного суда над ним.

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Наталія Медведєва

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