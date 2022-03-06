Офис генпрокурора объявил Киве подозрение в госизмене, его объявят в международный розыск

Офис генпрокурора сообщил о подозрении народному депутату Илье Киве. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Скан подозрения она выложила в Facebook.

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В ближайшее время Кива будет объявлен в международный розыск, отметила Венедиктова: "Затем последует арест, экстрадиция и справедливый суд".

Согласно документу, Киву подозревают по части 3 статьи 110 Уголовного кодекса — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которое привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, и по части 1 статьи 111 — госизмена.

Ссылаясь на собранные доказательства, генпрокурор отметила, что Кива своими действиями и высказываниями нанес колоссальный ущерб государству Украина: "Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились... Все это вы сделали зря и бесполезно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов".

"Как генеральный прокурор я реализую свое право перевести вас в статус подозреваемого", – добавила Венедиктова.

3 марта ОПЗЖ исключила Киву из своей фракции, назвав его провокатором.

4 марта депутат Верховной Рады Виктория Сюмар и депутат Киевсовета Александр Погребиский сообщили, что ТрО Киева задержала другого нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича: он якобы фотографировал один из блокпостов.

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Валерия Кондратова

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