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Киву будут судить заочно

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 12:13
Киву будут судить заочно - Фото
Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в среду.

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Это решение открывает возможность для заочного суда над ним.

Кива подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к свержению власти, посягательства на территориальную целостность Украины, государственная измена и пропаганда войны.

Бывший депутат, в частности, в эфире российского телевидения призвал физически устранить президента Владимира Зеленского и поддерживал военные действия РФ в Украине.

Производством против Кивы занимается Государственное бюро расследований. В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.

  • 3 марта ОПЗЖ исключила Киву из своей фракции, назвав его провокатором.
Андрей Водяный
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гбр илья кива
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