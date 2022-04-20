Киву будут судить заочно
Правоохранительные органы получили санкцию суда на досудебное расследование против бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который бежал в Россию и оттуда публично поддерживает войну против Украины. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в среду.
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Это решение открывает возможность для заочного суда над ним.
Кива подозревается по четырем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к свержению власти, посягательства на территориальную целостность Украины, государственная измена и пропаганда войны.
Бывший депутат, в частности, в эфире российского телевидения призвал физически устранить президента Владимира Зеленского и поддерживал военные действия РФ в Украине.
Производством против Кивы занимается Государственное бюро расследований. В настоящее время ведутся следственные действия для направления обвинительного акта в суд для рассмотрения по существу.
- 3 марта ОПЗЖ исключила Киву из своей фракции, назвав его провокатором.
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