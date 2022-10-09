Военнопленный РФ: В плен попал через 12 дней, весь взвод положили за минуту – видео

Служба безопасности Украины опубликовала видео фрагмента допроса сдавшегося в плен российского военнослужащего. По его словам, перед отправкой в Украину он и его сослуживцы провели в "учебке" всего два дня.

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Житель российской Удмуртии, по его словам, провоевал в Украине всего 12 дней и сдался в плен после того, как в его взводе 20 человек "положили" за одну минуту.

"13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября", – говорит он.

Из его рассказа следует, что профессиональным формированием частей в России практически не занимаются. Например, его записали механиком-водителем БМП, но при этом самого БМП он так и не видел.

Россиянин рассчитывает вернуться домой по обмену и утверждает, что лучше станет отказником и сядет в тюрьму, чем снова окажется в российской армии.

"Лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым", – говорит он.

4 октября сообщалось, что первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен по телефонному звонку в проект "Хочу жить".

В освобожденной Харьковской области почти ежедневно находят российских оккупантов, которые пытались спрятаться в лесу от наступления ВСУ.

Сергій Бережний

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