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Из лесов под Харьковом до сих пор выходят отставшие от своих подразделений оккупанты – МВД

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 23:50
Из лесов под Харьковом до сих пор выходят отставшие от своих подразделений оккупанты – МВД - Фото
Российские военнопленные (скриншот видео)

В Харьковской области почти ежедневно находят российских оккупантов, которые пытались спрятаться в лесу, сообщает в Telegram Министерство внутренних дел.

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Заместитель главы МВД Евгений Енин сказал, что сотрудники правоохранительных органов на деоккупированной части Харьковской области постоянно задерживают отставших от своих отступавших частей российских военнослужащих, которые выходят из лесов из-за голода.

Енин подчеркнул, что "при пополнении обменного фонда" Украина строго соблюдает требования Женевских конвенций.

Сергій Бережний
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харьковская область евгений енин военнопленные
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