В плен по телефону: первые российские мобилизованные сдались через проект "Хочу жить"
04.10.2022, 19:03
Проект "Хочу жить"
Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен при помощи проекта "Хочу жить", сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
26-летний Михаил Куликов был отправлен из Орска на фронт в Украину спустя всего пять дней после получения повестки (то есть, фактически без обучения и подготовки). Еще находясь на России, он позвонил по телефону "горячей линии" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен.
В Координационном штабе надеются, что "его примеру последуют тысячи российских оккупантов, которые не хотят умирать на войне против Украины".
- 2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.
- 4 октября представительница оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии