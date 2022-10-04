В плен по телефону: первые российские мобилизованные сдались через проект "Хочу жить"

Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен при помощи проекта "Хочу жить", сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

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26-летний Михаил Куликов был отправлен из Орска на фронт в Украину спустя всего пять дней после получения повестки (то есть, фактически без обучения и подготовки). Еще находясь на России, он позвонил по телефону "горячей линии" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен.

В Координационном штабе надеются, что "его примеру последуют тысячи российских оккупантов, которые не хотят умирать на войне против Украины".

2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.

4 октября представительница оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен

Сергій Бережний

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