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На южном фронте мобилизованные из России уже начали сдаваться в плен – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 15:16
На южном фронте мобилизованные из России уже начали сдаваться в плен – ОК
Наталья Гуменюк (Скриншот видео)

На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне вероятно, что они могут готовиться непосредственно на позициях", – пояснила она.

По ее словам, украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.

"Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы "не марая" руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в "обменный фонд", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.

"Есть обращения и от подразделений и индивидуальные", – рассказала Гуменюк.

  • 2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.
Наталія Медведєва
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плен мобилизация ОК "Юг" Наталья Гуменюк
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