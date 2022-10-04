На южном фронте мобилизованные из России уже начали сдаваться в плен – ОК "Юг"

На южном направлении уже появились мобилизованные в России резервисты, они не прошли необходимую подготовку и уже начали сдаваться в плен. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Количество мы знаем, но это только для нас. Они появились, они не подготовлены, но вполне вероятно, что они могут готовиться непосредственно на позициях", – пояснила она.

По ее словам, украинские военные могут следить за этим процессом благодаря движению сопротивления, которое дает соответствующую информацию.

"Мы за ними тщательно следим и проводим среди них ту же информационную кампанию о том, чтобы "не марая" руки кровью, они могли сложить оружие и перейти в "обменный фонд", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, случаи сдачи в плен уже есть, пока они не очень массовые, но и кампания началась сравнительно недавно.

"Есть обращения и от подразделений и индивидуальные", – рассказала Гуменюк.

2 октября Генштаб ВСУ сообщил, что на отдельных направлениях россияне массово сдаются в плен и бросают позиции.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.