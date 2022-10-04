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Полиция обнаружила пыточную, где оккупанты содержали мирных жителей и пленных из ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 21:55
Полиция обнаружила пыточную, где оккупанты содержали мирных жителей и пленных из ВСУ - Фото
Фото: Facebook Сергея Болвинова

В селе Пески-Радьковские Харьковской области полиция обнаружила пыточную, где российские оккупанты содержали местных жителей, ветеранов АТО и пленных из ВСУ. Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

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"Соседи постоянно слышали оттуда крики", – написал он.

По словам представителя полиции, после освобождения села местные жители сообщили правоохранителям, что в подвале одного из домов содержались пленные – местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применения противогаза с тлеющей тряпкой", – написал Болвинов.

Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этой пыточной.

Заместитель начальника полиции области опубликовал фото и видео с места событий.

  • 29 сентября в освобожденном городе Волчанск Харьковской области правоохранители обнаружили очередную пыточную-тюрьму оккупантов, которую они обустроили на территории одного из предприятий.

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Вадим Ребрина
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война пытки харьковская область
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