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Бесчеловечные условия и молитвы на стенах. Обнаружили очередную пыточную оккупантов: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 15:21
Фото: Нацполиция
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В освобожденном городе Волчанск Харьковской области правоохранители обнаружили очередную пыточную-тюрьму оккупантов, которую они устроили на территории одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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В тюрьме оккупанты содержали местных жителей, которые их не поддерживали и отказывались сотрудничать.

Как рассказали свидетели, в одной камере примерно на 12 кв. м военные РФ удерживали от 20 до 40 человек.

Сейчас на месте работают полицейские вместе с прокуратурой.

В полиции сообщили, что в помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и тому подобное.

Бесчеловечные условия и молитвы на стенах. Обнаружили очередную пыточную оккупантов: видео

"Установлено, что в этом месте оккупанты беспощадно избивали незаконно заключенных, истязали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах пыточной с бесчеловечными условиями содержания зафиксированы даты пребывания людей. Более того – кто-то из заключенных нацарапал в одной из камер молитву", – говорится в сообщении.

Бесчеловечные условия и молитвы на стенах. Обнаружили очередную пыточную оккупантов: видео

Полицейские работают с находившимся в оккупации местным населением и устанавливают пострадавших, которых оккупанты незаконно содержали в помещении пыточной-тюрьмы.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса.

  • К большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли "очень жестокие виды пыток".

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Вадим Ребрина
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война пытки волчанск
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