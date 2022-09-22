Буданов: Россияне жестоко пытали пленных

К большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли "очень жестокие виды пыток". Об этом на брифинге 22 сентября сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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"Все находятся реально в абсолютно разном состоянии. Есть те, кто физически в более-менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик", – сказал начальник ГУР.

При этом он подчеркнул, что к украинцам в российском плену относились по-разному, но это зависело не от "категории" пленных, а от мест, где их удерживали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что часть освобожденных пленных сейчас находятся в больнице в Черниговской области, и "фактически все" нуждаются в медицинской реабилитации, а в психологической – "абсолютно все".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что завтра под руководством президента Владимира Зеленского пройдет "большое совещание" по поводу четкого плана реабилитационных мероприятий для вернувшихся из плена.

Что касается пятерых командиров из числа защитников Мариуполя, которые, по договоренности, будут находиться в Турции, Буданов отметил, что они будут "не в какой-то тюрьме или яме, как кто-то думает", а в "комфортабельных условиях" в частном доме в течение "определенного промежутка времени". Начальник ГУР не стал разглашать деталей и призвал "немного подождать".

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Оксана Житнюк

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