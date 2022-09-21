Из плена России освободили 10 иностранцев при посредничестве саудовского принца – МИД СА
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. Об этом сообщает МИД СА в Twitter.
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Как отмечается, иностранных военнопленных удалось освободить при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
По данным МИД СА, освобождение иностранцев произошло в рамках обмена военнопленными между Украиной и Россией.
Освобожденных военнопленных привезли в Саудовскую Аравию, откуда обещают безопасно отправить в их страны.
Как сообщается, освобождены 10 граждан из пяти стран – Марокко, США, Великобритании, Швеции и Хорватии.
На сайте МИД Саудовской Аравии сообщается, что 20 сентября Мухаммед бин Салман встречался у себя во дворце с советником и специальным посланником президента Украины Рустемом Умеровым. На встрече обсуждали войну России против Украины и гуманитарные усилия Саудовской Аравии.
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