Зеленский обсудил с главой УЕФА освобождение пленных спортсменов и перезапуск УПЛ

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом УЕФА Александром Чеферином освобождение пленных спортсменов и обновление украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ). Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

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"Провел телефонный разговор с президентом УЕФА Александром Чеферином. Поблагодарил за солидарность с Украиной и принципиальную позицию, а также за содействие в перезапуске УПЛ", – написал президент.

Зеленский сказал Чеферину, что Украина рассчитывает на помощь Союза европейских футбольных ассоциаций на оказание помощи в освобождении спортсменов из плена.

"Рассчитываем на помощь УЕФА в освобождении пленных украинских спортсменов", – написал он.

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Наталія Медведєва

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