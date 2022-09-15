Как в 2000-х. Динамо представило новую форму на сезон 2022/23 – фото

Киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2022/23. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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На домашнюю белую футболку вернулась диагональная синяя полоса. Похожая форма была у "Динамо" в середине 2000-х годов. Также полоса – дань традициям: в подобных футболках киевляне впервые выиграли чемпионат СССР в 1961 году.

Выездной комплект – в традиционном темно-синем цвете со светлыми вкраплениями и желтыми краями на воротнике и рукавах.

Резервная третья форма – желтая, с аббревиатурой FCDK (Football Club Dynamo Kyiv) и темно-синими полосками на рукавах.

Продавать новую форму "Динамо" начнут 16 сентября в официальных интернет-магазинах клуба и New Balance, а также в фан-шопе на Музейном переулке, 2.

15 сентября "Динамо" играет с "АЕК" в групповом этапе Лиги Европы. В первом туре ЛЕ киевляне проиграли "Фенербахче" (2:1).

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Марко Сировой

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