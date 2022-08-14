UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В стиле Зидана. Зинченко эффектным финтом отдал пас в матче за "Арсенал" – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 10:51
В стиле Зидана. Зинченко эффектным финтом отдал пас в матче за
Александр Зинченко (фото - arsenal.com)

Украинский защитник Александр Зинченко сделал эффектный финт в матче "Арсенал" – "Лестер" Английской Премьер-лиги.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На 51-й минуте Зинченко получил передачу на левом фланге, когда на его спине "висел" соперник. Однако украинец не растерялся – левой стопой перекатил мяч под правую и сразу же отдал пас партнеру, который был за спиной. Подобными финтами в истории футбола прославился легендарный Зинедин Зидан.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу "Арсенала". Зинченко провел на поле 77 минут на позиции левого защитника. Дублем в матче отметился Габриэл Жезус, который вместе с Зинченко ранее выступал за "Манчестер Сити".

  • Зинченко является воспитанником академии донецкого "Шахтера". На взрослом уровне играл за российскую "Уфу", нидерландский ПСВ и английский "Ман Сити".
  • Летом 2022-го Зинченко перешел в лондонский "Арсенал".

Читайте также: Выкрикивали имя Путина. УЕФА из-за болельщиков оштрафовал "Фенербахче" на €50 000

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Зинченко футбол арсенал финт лестер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 