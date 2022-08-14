В стиле Зидана. Зинченко эффектным финтом отдал пас в матче за "Арсенал" – видео

Украинский защитник Александр Зинченко сделал эффектный финт в матче "Арсенал" – "Лестер" Английской Премьер-лиги.

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На 51-й минуте Зинченко получил передачу на левом фланге, когда на его спине "висел" соперник. Однако украинец не растерялся – левой стопой перекатил мяч под правую и сразу же отдал пас партнеру, который был за спиной. Подобными финтами в истории футбола прославился легендарный Зинедин Зидан.

Zinchenko with the sauce today



Pulling all the magic out the bag pic.twitter.com/jA3N55voVu — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 13, 2022

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу "Арсенала". Зинченко провел на поле 77 минут на позиции левого защитника. Дублем в матче отметился Габриэл Жезус, который вместе с Зинченко ранее выступал за "Манчестер Сити".

Зинченко является воспитанником академии донецкого "Шахтера". На взрослом уровне играл за российскую "Уфу", нидерландский ПСВ и английский "Ман Сити".

Летом 2022-го Зинченко перешел в лондонский "Арсенал".

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Марк Сировой

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