В стиле Зидана. Зинченко эффектным финтом отдал пас в матче за "Арсенал" – видео

Украинский защитник Александр Зинченко сделал эффектный финт в матче "Арсенал" – "Лестер" Английской Премьер-лиги.

На 51-й минуте Зинченко получил передачу на левом фланге, когда на его спине "висел" соперник. Однако украинец не растерялся – левой стопой перекатил мяч под правую и сразу же отдал пас партнеру, который был за спиной. Подобными финтами в истории футбола прославился легендарный Зинедин Зидан.

Zinchenko with the sauce today



Pulling all the magic out the bag pic.twitter.com/jA3N55voVu