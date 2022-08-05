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Выкрикивали имя Путина. УЕФА из-за болельщиков оштрафовал "Фенербахче" на €50 000

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 21:59
Выкрикивали имя Путина. УЕФА из-за болельщиков оштрафовал
Скриншот с видео

Дисциплинарный комитет УЕФА решил оштрафовать турецкий футбольный клуб "Фенербахче" на €50 000 за "незаконное скандирование" болельщиков клуба в матче с киевским "Динамо" 27 июля в Турции.

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Комитет предупредил "Фенербахче" за ненадлежащее поведение команды.

Кроме штрафа, клуб должен частично закрыть стадион "Фенербахче" (минимум 5 000 мест) во время следующего одного матча клубного турнира УЕФА, в котором "Фенербахче" будет играть в качестве принимающего клуба. Частичное закрытие стадиона подлежит испытательному сроку в два года, начиная с даты настоящего решения.

Решение принято из-за "бросания предметов и передачи провокационных сообщений оскорбительного характера, т.е. незаконных скандирований".

  • 27 июля в матче против киевлян болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского диктатора Владимира Путина. Из-за этого тренер "Динамо" Мирча Луческу отказался от участия в послематчевой пресс-конференции.
  • 28 июля УЕФА начал дисциплинарное расследование.
Вадим Ребрина
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