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Скандировали имя Путина. УЕФА начал дисциплинарное расследование против фанов "Фенербахче"

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28.07.2022, 19:48
Скандировали имя Путина. УЕФА начал дисциплинарное расследование против фанов
Скриншот с видео

УЕФА начал дисциплинарное расследование предполагаемого неподобающего поведения болельщиков турецкого клуба "Фенербахче" в матче против киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023, ответного матча между "Фенербахче" и ФК "Динамо" Киев 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция", – говорится в сообщении.

Во вчерашнем матче болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского диктатора Владимира Путина. Из-за этого тренер киевлян Мирча Луческу отказался от участия в послематчевой пресс-конференции.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Вадим Ребрина
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владимир путин футбол динамо Фенербахче
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