Скандировали имя Путина. УЕФА начал дисциплинарное расследование против фанов "Фенербахче"

УЕФА начал дисциплинарное расследование предполагаемого неподобающего поведения болельщиков турецкого клуба "Фенербахче" в матче против киевского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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"В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА, инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА-2022/2023, ответного матча между "Фенербахче" и ФК "Динамо" Киев 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция", – говорится в сообщении.

Во вчерашнем матче болельщики "Фенербахче" после пропущенного гола начали скандировать имя российского диктатора Владимира Путина. Из-за этого тренер киевлян Мирча Луческу отказался от участия в послематчевой пресс-конференции.

Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine "Vladimir Putin" tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R — Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Вадим Ребрина

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