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"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 23:06
Фото - ЕРА

Сегодня, 27 июля, "Динамо" Киев одержал победу над стамбульским "Фенербахче" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

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Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу киевлян. Первый гол в ворота хозяев поля забил Буяльский на 57-й минуте, а на 89-й Салае сравнял счет. Игра перешла в овертаймы, а на 114-й минуте выстрел Караваева принес "Динамо" победу.

Первый матч проходил в польском городе Лодзь и завершился вничью со счетом 0:0, поэтому команда Мирчи Луческу прошла дальше.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом" из Граца. Базовые даты матчей – 2, 3 и 9 августа.

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Оксана Житнюк
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футбол динамо Лига чемпионов ЛЧ Фенербахче
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