"Динамо" победило "Фенербахче" и вышло в третий раунд квалификации ЛЧ

Сегодня, 27 июля, "Динамо" Киев одержал победу над стамбульским "Фенербахче" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу киевлян. Первый гол в ворота хозяев поля забил Буяльский на 57-й минуте, а на 89-й Салае сравнял счет. Игра перешла в овертаймы, а на 114-й минуте выстрел Караваева принес "Динамо" победу.

Первый матч проходил в польском городе Лодзь и завершился вничью со счетом 0:0, поэтому команда Мирчи Луческу прошла дальше.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" встретится с австрийским "Штурмом" из Граца. Базовые даты матчей – 2, 3 и 9 августа.

Читайте также: Защитник "Динамо" номинирован на премию лучшего молодого футболиста Европы

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.