Защитник "Динамо" номинирован на премию лучшего молодого футболиста Европы

19-летний защитник "Динамо" Киев и сборной Украины Илья Забарный номинирован на премию Golden Boy, которую ежегодно вручают лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Список номинантов опубликовала газета Tutto Sport, основательница премии.

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Вместе с Забарным в списке находятся еще 99 футболистов. Сейчас в голосовании лидируют 19-летний полузащитник "Реала" Эдуардe Камавинга и 17-летний хавбек "Барселоны" Гави. Отдать свой голос можно по ссылке.

Забарный является воспитанником киевского "Динамо". За первую команду клуба дебютировал в сентябре 2020-го, когда были травмированы основные центральные защитники клуба. С тех пор он закрепился в основном составе "Динамо", получил вызов в сборную Украины и стал основным центрбеком главной команды страны.

Transfermarkt оценивает стоимость Забарного в 15 млн евро.

В 2020 году стоимость Забарного за месяц выросла в 20 раз.

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Марк Сировой

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