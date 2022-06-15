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Защитник "Динамо" номинирован на премию лучшего молодого футболиста Европы

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 15:15
Защитник
Илья Забарный (фото - ЕРА)

19-летний защитник "Динамо" Киев и сборной Украины Илья Забарный номинирован на премию Golden Boy, которую ежегодно вручают лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Список номинантов опубликовала газета Tutto Sport, основательница премии.

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Вместе с Забарным в списке находятся еще 99 футболистов. Сейчас в голосовании лидируют 19-летний полузащитник "Реала" Эдуардe Камавинга и 17-летний хавбек "Барселоны" Гави. Отдать свой голос можно по ссылке.

Забарный является воспитанником киевского "Динамо". За первую команду клуба дебютировал в сентябре 2020-го, когда были травмированы основные центральные защитники клуба. С тех пор он закрепился в основном составе "Динамо", получил вызов в сборную Украины и стал основным центрбеком главной команды страны.

Transfermarkt оценивает стоимость Забарного в 15 млн евро.

Защитник "Динамо" номинирован на премию лучшего молодого футболиста Европы

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Марк Сировой
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