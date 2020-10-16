Футбол. Игрок "Динамо" за месяц подорожал в 20 раз – Transfermarkt

18-летний защитник "Динамо" Забарный за месяц успел дебютировать во взрослом футболе и сразу же сыграл с лучшими сборными мира

Стоимость юного защитника "Динамо" и сборной Украины Ильи Забарного всего за месяц возросла в 20 раз. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarket.

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7 сентября портал оценивал 18-летнего футболиста в 50 000 евро. 16 октября стоимость Забарного обновили, сейчас она составляет уже 1 млн евро.

В Transfermarkt не раскрывают своей методики по оценке стоимости футболистов. Однако, вероятно, ценник на Забарного возрос после его дебюта во взрослом футболе.

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11 сентября Забарный дебютировал за "Динамо" в матче против "Десны", заменив травмированного Александра Тымчика. После этого 18-летний защитник стал стабильно появляться в основе киевского клуба, в то время как ряд более старших футболистов находятся в лазарете.

Кроме того, Забарный успел дебютировать во взрослой сборной Украины в матчах с топ-командами. Он провел полные поединки с Францией (поражение 7:1), Германией (поражение 1:2), Испанией (победа 1:0).

Вчера сообщалось, что самым дорогим украинским футболистом стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский. Он обошел в цене защитника/полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

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Марк Сировой

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