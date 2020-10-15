"Очень рад!" Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин устроился в московское "Динамо"

Украинец Воронин играл за московское "Динамо" до 2014 года. Теперь он "очень рад" начать тренерскую карьеру в российском клубе

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

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"Во-первых, хочу сказать, что я очень рад тому факту, что снова буду в "Динамо"! Я провёл здесь яркие годы игровой карьеры, надеюсь провести и яркие годы тренерской. Начинаю её в штабе Сандро Шварца", – сказал украинец.

Воронин добавил, что играл со Шварцем три года. Он считает, что у тренера "Динамо" – "человеческие качества на высоте".

Воронин является воспитанником одесского "Черноморца". В 16 лет уехал играть в Германию ("Боруссия" Менхенгладбах) и большую часть карьеры провел в клубах этой страны. Также с 2007-го по 2009-й играл за английский "Ливерпуль". В чемпионате Украины не провел ни одного матча.

С 2010-го по май 2014-го играл за московское "Динамо".

С 2002-го по 2012-й Воронин выступал за сборную Украины. Провел 74 матча, забил восемь мячей.

В 2014-м завершил карьеру игрока. В 2017-м возглавил "Бюрдерих" из седьмого дивизиона Германии. Не смог вывести команду в шестую лигу и покинул клуб.

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Марк Сировой

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