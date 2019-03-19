"Больше не спрашивайте": Шевченко - об уехавшем в Россию Ракицком

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попросил не спрашивать его больше о бывшем игроке донецкого "Шахтера" Ярославе Ракицком, который уехал в Россию. Об этом сообщает Football.ua.

"Я не общался с Ярославом. Я как главный тренер принимаю решение согласно тому, что лучше для команды. Вопрос исчерпан. Больше прошу не спрашивать меня об этом. Я буду говорить только об игроках, которых вызвал (в сборную - ред.)", - сказал Шевченко.

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Ракицкий перешел в санкт-петербургский "Зенит" 28 января. Россияне заключили соглашение с 29-летним Ракицким на 3,5 года.

Всю профессиональную карьеру футболист провел в составе донецкого "Шахтера". Он дебютировал в команде в 2009 году.

За сборную Украины Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.