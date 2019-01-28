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28.01.2019, 21:53

Футбол: защитник сборной Украины переходит в российский клуб

Футбол: защитник сборной Украины переходит в российский клуб - Фото
Ярослав Ракицкий (скриншот с видео)

Всю профессиональную карьеру футболист провел в составе донецкого "Шахтера"

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Российский футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. Об этом сообщается на сайте клуба.

Россияне заключили соглашение с 29-летним Ракицким на 3,5 года.

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Всю профессиональную карьеру футболист провел в составе донецкого "Шахтера". Он дебютировал в команде в 2009 году.

Всего за "Шахтер" он провел 326 матчей и забил 14 мячей. В составе команды он выиграл семь чемпионатов, шесть кубков и шесть суперкубков Украины.

За сборную Украины Ракицкий отыграл 54 матча и забил 4 мяча, принимал участие в Евро-2012 и 2016.

21 января украинский футболист Роман Безус официально перешел в бельгийский Гент и стал третьим украинцев в составе клуба. 

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Теги: спорт, футбол, шахтер, зенит, Ярослав Ракицкий
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