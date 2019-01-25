Бельгийский Гент подписал третьего украинского футболиста: видео

Роман Безус (фото - instagram/romabezus)

Роман Безус официально перешел в бельгийский Гент и стал третьим украинцев в составе клуба. Об этом сообщает пресс-служба Гента.

"Счастлив, что нам удалось завершить переход. Моя цель - показывать свой лучший футбол и бороться с клубом за попадание в топ-6 лучших команд Бельгии и национальный кубок. Также мы рассчитываем бороться за еврокубки", - рассказал футболист.

Реклама

"Надеюсь, болельщики Гента поддержат меня в начале моего выступления за клуб", - говорит Безус.

До этого украинский футболист выступал за Днепр, Динамо, Ворсклу и Кремень. Последним же клубом в карьере Безуса был бельгийский Сент-Трюйден, за который он провел 62 матча и забил 10 голов.

Ранее состав бельгийского клуба пополнили также Игорь Пластун и Роман Яремчук.

Читайте также: "Наполи" хочет переманить украинского футболиста из "Ман Сити"