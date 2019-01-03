"Наполи" хочет переманить украинского футболиста из "Ман Сити"

Александр Зинченко (фото - instagram/zinchenko_96)

Защитник сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко заинтересовал спортивного директора итальянского футбольного клуба "Наполи" Кристиано Джунтоли. Об этом сообщает Calcio Napoli 24.

Сказано, что итальянский функционер внимательно следит за игрой Зинченко и она ему нравится. Он хотел бы, чтобы украинец присоединился к "Наполи" в летнее трансферное окно. Его переход он попытается организовать уже зимой.

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Кроме того, имеет виды на 22-летнего Зинченко турецкий "Фенербахче".

профильный портал Transfermarkt оценивает Зинченко в 15 млн евро.

Александр Зинченко - самый молодой автор гола в истории сборной Украины. Воспитывался в академии "Шахтера", который покинул в 2014 году. В 2016 году его из российской "Уфы" за 4,2 млн евро выкупил "Манчестер Сити". В этом сезоне украинец сыграл в футболке "Ман Сити" 9 матчей и сделал 2 ассиста.

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31 декабря сообщалось, что после встречи с "Саутгемптоном" главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал Александра Зинченко лучшим игроком матча.