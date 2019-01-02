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02.01.2019, 09:53

УЕФА включила троих украинцев в топ перспективных футболистов

УЕФА включила троих украинцев в топ перспективных футболистов - Фото
Николай Шапаренко (фото - Динамо Киев)

Трое футболистов попали в список "восходящих звезд", двое из них выступают на киевское Динамо

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Трое молодых украинских футболистов попали в список 50 перспективных игроков по версии УЕФА. Рейтинг опубликован на сайте. 

Это 19-летний Андрей Лунин, который сейчас выступает за испанский "Леганес", 20-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и 19-летний защитник "Динамо" Виталий Мыколенко. 

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В УЕФА этих футболистов назвали "восходящими звездами" и считают, что они смогут успешно выступить в 2019 году. 

В сентябре сборная Украины по футболу вошла в рейтинг национальных команд, которые не проигрывали в 2018 году, сыграв при этом по крайней мере пять матчей в рамках подготовки и участия в Лиге наций.

УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Проект стартует в 2021 году. 

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Теги: рейтинг, уефа, футболисты, молодые футболисты, лунин, мыколенко, шапаренко
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