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11.10.2020, 00:17

Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фото

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Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фото
Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фото
Футбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фотоФутбол. Лига наций УЕФА. Сборная Украины уступила команде Германии: фото

В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии

Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2.

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Счет на 20-минуте матча открыли немцы – гол забил Маттиас Гюнтер, на 49-й минуте Леон Горетцка удвоил счет.

Украинцы смогли отыграть только один мяч – на 77-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти.

В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии – 1:0.

Турнирное положение после трех туров: Испания – 7 очков, Германия – 5, Украина – 3, Швейцария – 1.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании.

  • 5 октября выявили COVID-19 у основных игроков "Шахтера" и сборной – Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Вся команда ушла на самоизоляцию. Первый тест не выявил коронавирус у членов команды, однако повторный показал инфекцию сразу у 18 человек: девяти футболистов и девяти человек из персонала.
  • Перед товарищеским матчем с Францией сборная Украины из-за травм и коронавируса потеряла сразу 14 игроков. В расположении команды остался лишь один вратарь Георгий Бущан, на подмену ему заявляли тренера сборной и в прошлом легендарного голкипера Александра Шовковского, но он так и не вышел на поле.
  • 7 октября Франция разгромила Украину со счетом 7:1 (смотрите видео всех голов матча). Это самое крупное поражение в истории украинской команды.

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Теги: футбол, лига наций
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