COVID-19. Футболисты "Шахтера" получили результаты тестов

Тесты на COVID-19 игроков ФК "Шахтер" сегодня показали отрицательный результат

После того, как двое игроков донецкого клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом, тренерский штаб, команда сдали тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным пресс-службы, сегодня "Шахтер" получил результаты, все – отрицательные.



Футболисты остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, будет второе тестирование.



"Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Им предстоят матчи квалификации Лиги наций", – уточнили в пресс-службе.

4 октября сообщалось, что после матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

Читайте также: Футбол. Матчи сборной Украины в Киеве пройдут с болельщиками: перечень

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.