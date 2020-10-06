COVID-19. Футболисты "Шахтера" получили результаты тестов
06.10.2020, 12:54
Матч Шахтер - Вольфсбург (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Тесты на COVID-19 игроков ФК "Шахтер" сегодня показали отрицательный результат
После того, как двое игроков донецкого клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Тарас Степаненко заразились коронавирусом, тренерский штаб, команда сдали тест на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
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По данным пресс-службы, сегодня "Шахтер" получил результаты, все – отрицательные.
Футболисты остаются на самоизоляции. В четверг, 8 октября, будет второе тестирование.
"Манор Соломон и Давид Хочолава отправились в сборные Израиля и Грузии. Им предстоят матчи квалификации Лиги наций", – уточнили в пресс-службе.
- 4 октября сообщалось, что после матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.
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