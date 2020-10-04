После матча с "Десной" в "Шахтере" сообщили о двух больных COVID-19 игроках

В клубе говорят, что получили результаты ПЦР-тестов после окончания матча. Теперь "Шахтер" уходит на самоизоляцию

После сегодняшнего матча с черниговской "Десной" в ФК "Шахтер" сообщили о положительных тестах на коронавирус двух принимавших участие во встрече игроков — Андрея Пятова и Тараса Степаненко.

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"После матча "Десна" – "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными", – говорится в сообщении.

"Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия, сообщили в клубе.

Матч закончился со счетом 2:2.

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Вадим Ребрина

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