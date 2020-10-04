От коронавируса умер создатель бренда Kenzo
Кензо Такада скончался в американской больнице в пригороде Парижа
Японский дизайнер Кензо Такада умер в возрасте 81 года от коронавируса. Об этом сообщает AFP.
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По информации La Repubblica, он скончался в американской больнице в пригороде Парижа.
Кензо был первым японским дизайнером, который представил себя на подиумах Парижа, где затем сделал карьеру.
Кензо Такада родился в японской префектуре Хиого в 1939 году, он был пятым ребенком в семье. В 1965 году Кензо переехал в Париж, где начал сотрудничать с Cardin, Dior, Chanel... В 1970 году он открыл бутик Jungle Jap, свой первый магазин во Франции, и создал собственный бренд Kenzo.
Сейчас в мире больше 35 млн заболевших COVID-19, больше миллиона заразившихся умерли.
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