В России от коронавируса умер первый депутат Госдумы, еще 13 госпитализированы

Всего от коронавируса лечатся 50 депутатов Госдумы РФ

Замглавы комитета Госдумы РФ по финансовому рынку, депутат от Компартии РФ Ваха Агаев умер от коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на замглавы ЦК КПРФ Юрия Афонина.

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"Это тяжелое известие пришло сегодня. Ваха Агаев, наш депутат, скончался, в последнее время он лечился от коронавируса", - сказал Афонин.

Агаев – первый депутат Госдумы, скончавшийся от коронавируса. Ему было 67 лет.

По информации председателя нижней палаты Госдумы Вячеслава Володина, по состоянию на сегодняшний день, с диагнозом COVID-19 госпитализированы 13 депутатов. Всего от коронавируса, по его словам, лечатся 50 депутатов.

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Вадим Ребрина

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