В Китае COVID-19 выявили на упаковке морепродуктов из России

Всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на 14-дневный карантин

В провинции Китая Цзилинь выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 на упаковке с замороженными кальмарами из России. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний.

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COVID-19 специалисты обнаружили при проверке товаров, которая проходила в столице провинции, Чанчунь.

Всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на 14-дневный карантин, их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Власти Китая уточнили, что морепродукты из этой партии попали в город Фуюй в этой же провинции. К местным жителям, которые могли купить кальмары, обратились с просьбой пройти тест на COVID-19.

По последним данным, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших с начала пандемии, в стране заразились коронавирусом 1 103 399 человек.

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Арина Толина

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