UA

В Китае COVID-19 выявили на упаковке морепродуктов из России

21.09.2020, 07:16
В Китае COVID-19 выявили на упаковке морепродуктов из России - Фото
Фото: Su Yang/EPA

Всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на 14-дневный карантин

В провинции Китая Цзилинь выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 на упаковке с замороженными кальмарами из России. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на центр по контролю и профилактике заболеваний.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

COVID-19 специалисты обнаружили при проверке товаров, которая проходила в столице провинции, Чанчунь.

Всех, кто контактировал с упаковкой, отправили на 14-дневный карантин, их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Власти Китая уточнили, что морепродукты из этой партии попали в город Фуюй в этой же провинции. К местным жителям, которые могли купить кальмары, обратились с просьбой пройти тест на COVID-19.

По последним данным, Россия находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших с начала пандемии, в стране заразились коронавирусом 1 103 399 человек.

Читайте также: В Корее создали вакцину от коронавируса: прививка - через носовой спрей

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
морепродукты Россия Китай коронавирус   COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Я бы не выжила в ту зиму." Что снится в кошмарах психологам

"Я бы не выжила в ту зиму." Что снится в кошмарах психологам
 