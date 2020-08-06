В Корее создали вакцину от коронавируса: прививка - через носовой спрей

Препарат пока что проверили только на трансгенных мышах. Разработчики утверждают, что он работает лучше, чем "разрекламированная" оксфордская вакцина

Южнокорейские биологи разработали и проверили на "очеловеченных" трансгенных мышах вакцину CoV-2-CNUHV03-CA22°C на основе ослабленного нового коронавируса: ее можно будет вводить не инъекцией, а через носовой спрей. О своих достижениях они пишут в материале на сервере препринтов bioRxiv.

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Их вакцина - аттенуированный (живой, но ослабленный) SARS-CoV-2, который может "тренировать" в том числе местный иммунитет слизистой оболочки носоглотки. Его постепенно адаптировали для культивирования в эпителиальных клетках Vero с 37 до 22 градусов по Цельсию.

По данным исследователей, однократная доза их препарата "сильнейшим образом индуцирует нейтрализующие антитела, клеточный иммунитет и антитела IgA слизистых оболочек" у иммунизированных через нос мышей, которых предварительно сделали крайне восприимчивыми к инфекциям SARS-CoV-2 и SARS-CoV (не привитые из контрольной группы после заражения умерли).

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"Мыши, вакцинированные одной дозой, были полностью защищены от инфекции, у них не наблюдалась потеря веса, не было смертей и присутствия вируса в носовых раковинах, мозге, легких и почках", - пишут авторы. Действие препарата проверено на 19 мышах, клинические испытания пока не проводились.

Разработчики подчеркнули, что даже при использовании оксфордской вакцины ChAdOX1-nCoV-19 (считается одним из препаратов-лидером, на который уже делают предзаказы) вирусную РНК все равно обнаруживали в носоглотке и легких, тогда как их кандидат "полностью" защищал подопытных.

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Евгений Пилипенко

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